هذا ما قاله وزير النفط الهندي حول جهود المملكة في مساعدة بلاده

شكر وزير النفط الهندي دارمندرا برادان، المملكة على توفير الأكسجين الطبي المسال لمساعدة البلاد في معركتها ضد جائحة كورونا.

وقال في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه عبر “تويتر”، “نقدر بعمق بادرة حسن النية المتمثلة في إمدادات الأكسجين الطبي المسال”، موضحا إلى أن هذه اللفتة السعودية تعكس الصداقة الوثيقة بين قيادتي البلدين.

ونوه بنظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قائلا “نقدر بشدة لفتة الأمير عبد العزيز، لعرضه إرسال 3 حاويات” متوقع أن تصل في 6 يونيو المقبل، إلى جانب توفير 100 حاوية في الأشهر المقبلة.

وأضاف أن مباحثاته هذا الشهر مع الأمير عبد العزيز بن سلمان، تناولت دعمه المستمر لجهود الهند ضد الجائحة، هو في الواقع مظهر من مظاهر الصداقة العميقة بين البلدين.