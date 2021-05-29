تحرير 41 مخالفة للإجراءات الاحترازية وإغلاق 6 منشآت بالشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1355 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، وذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة “كورونا”.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 6 منشآت مخالفة، وتحرير 41 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس في الأسواق، وتطبيق توكلنا، كما استقبلت 30 بلاغاً حول المنشآت المخالفة عبر مركز البلاغات 940 .

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، والحملات التوعوية، مع التشديد على تطبيق الاشتراطات ومواصلة الجهود لتفعيل الإجراءات المتخذة والرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقاً للسلامة العامة، ورفع مستوى الالتزام والوعي لدى المنشآت والعاملين فيها، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بجميع مدن ومحافظات المنطقة، داعية إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.