القبض على الجناة في 6 جرائم سرقة مركبات ومنازل

تمكّن رجال الأمن، خلال الأسبوع الماضية، من القبض على عددٍ من الجناة المتورطين في ارتكاب ست جرائم، بمختلف مناطق المملكة، وتنوَّعت تلك الجرائم بين سرقة المركبات والمنازل وكيابل وحيازة مواد ممنوعة.

ـ تمّ القبض على ستة مقيمين، خمسة من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، اقتحموا مبنى تحت الإنشاء واعتدوا على حراسه، وسرقوا كيابل تقدر قيمتها بـ700 ألف ريال.

ـ تمّ القبض على امرأة من الجنسية اليمنية مخالفة لنظام الإقامة، قامت بفتح أبواب عدد من المنازل وسرقتها.

ـ تمّ القبض على ثلاثة مواطنين أحدهما يقود مركبته، حيث ترك المقود ورجع للمرتبة الخلفية وترك المركبة تسير على الطريق دون قائد، وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل.

ـ تمّ القبض على مواطنين قام أحدهما بسرقة مركبة في وضع التشغيل وبداخلها امرأة، والتي تمكنت من النزول أثناء هروبه بالمركبة، أما الآخر فكان شريكه في الجريمة.

ـ تمّ القبض على مواطن من أرباب السوابق ارتكب عددًا من الجرائم، تمثلت في سرقة مركبتين وحيازة مواد ممنوعة.