يمني يلقي نفسه وأطفاله من فوق جبل

في جريمة مروعة هزت الشارع اليمني، أقدم أحد الآباء على رمي أولاده الثلاثة من على سفح جبل شاهق، في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وسط البلاد، ما أدى إلى وفاته واثنين من أبنائه ونجاة طفله الثالث بأعجوبة.

وأفاد ناشطون ومواقع إخبارية يمنية، بأن المواطن “إبراهيم عبدالله الحاج” (35 عاماً) من أهالي مديرية “حبيش”، بمحافظة إب، أقدم على قتل أطفاله الثلاثة برميهم من إحدى الأماكن المرتفعة ثم ألقى بنفسه من نفس المكان.

وذكروا أن الأب لقي حتفه مع اثنين من أطفاله (ولد، بنت)، (الأربعاء) فيما نجا طفله الثالث، بعد أن رمى بهم وبنفسه من سفح جبل شاهق في قرية المحاشة بجبل معود في مديرية ريف إب.

فيما أكدت مصادر محلية، أن “الحاج” وطفليه لقوا حتفهم على الفور وجرى نقلهم إلى أحد المستشفيات، فيما لا يزال الطفل الثالث يتلقى العلاج نتيجة إصاباته البالغة.

كما أشارت، إلى أن الأب كان يعاني من ظروف معيشية صعبة أجبرته على اختيار الموت الجماعي له ولأطفاله.

وتزايدت حالات الانتحار خلال السنوات التي أعقبت الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية وإشعال الحرب أواخر العام 2014م، جراء الظروف المعيشية القاسية التي يعيشها السكان ومصادرة المليشيات لرواتب الموظفين وانعدام مصادر الدخل وتوسع رقعة الفقر.