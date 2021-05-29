وزارة العدل: لا يُحذف الوريث من «صك حصر الورثة» بسبب التنازل عن نصيبه

‏

كشفت وزارة العدل الخطوات التي يتم اتباعها في حال الرغبة بالتنازل عن النصيب من الإرث لأحد الورثة، وكذلك طريقة التقدم بطلب توثيق الورثة.

وعرّفت «العدل» وثيقة ورثة متوفى بأنها وثيقة تصدر لإثبات ورثة المتوفى، وتقوم مقام «حصر الورثة»، ويمكن التقدم بطلب توثيق ورثة متوفى عبر الرابط التالي (http://najiz.moj.gov.sa/Home/More/8)، ويكفي تقدم أحد الورثة بالطلب أو من ينوب عنه بوكالة تخوله الإجراء، ولا يلزم وكالة من بقية الورثة، مفيدة بأنه يمكن متابعة حالة الطلب من خلال الرابط التالي (https://inhaatportal.moj.gov.sa/ReviewRequest.aspx)، وستصل وثيقة توثيق ورثة متوفى على شكل رابط برسالة على جوال المستفيد الموثق في نظام «أبشر».