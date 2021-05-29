المغرب تسخدم القصّر لخرق الحدود مع إسبانيا.. والأخيرة: غير مقبول

نددت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس السبت باستخدام المغرب “غير المقبول” للقصّر لانتهاك حدود إسبانيا بعدما وصل عدد قياسي من المهاجرين الأسبوع الماضي.

وقالت لمحطة “إر تي في اي” التلفزيونية خلال مراسم للاحتفال بعيد القوات المسلحة “أمر واحد واضح: عندما يستخدم القصّر كأداة لانتهاك حدود الأراضي الإسبانية، هذا أمر غير مقبول”.

وانخرطت إسبانيا والمغرب في سجال دبلوماسي بشأن الصحراء الغربية، أدى إلى سلسلة أحداث عبر في إطارها ما يصل من 10 آلاف شخص معظمهم قصر إلى جيب سبتة الإسباني تحت أنظار السلطات المغربية التي لم تتدخل لمنعهم.

وأغرق الواصلون الجيب الصغير ورغم إعادة القسم الأكبر منهم، لا يزال هناك أكثر من 800 شخص معظم قصّر مغربيون في سبتة، حيث تعمل السلطات على مدار الساعة في محاولة للعثور على ذويهم.

وأثارت الحادثة سجالا بين مدريد والرباط فيما اتّهمت روبليس المغرب الأسبوع الماضي بـ”الاعتداء” و”الابتزاز”.

وقالت السبت “الأمر غير مقبول من جميع وجهات النظر، سواء من ناحية القانون الدولي أو الإنساني”.

وتابعت “لا يمكن لأي دولة تتصرّف بروح حسن الجوار استخدام القصّر بهذه الطريقة”.

وأشارت إلى أن إسبانيا لطالما كانت “من بين أبرز الداعمين للمغرب، لكننا نطلب من المغرب الاحترام.. هذا أساس التعايش”.

وأعلنت مدريد أن 1500 من الواصلين كانوا من القصر بينما تحدّثت منظمة العفو الدولية عن 2000.

واتهمت سبتة المغرب باستخدام “حيل” لتشجيع صغار السن على عبور الحدود للضغط على إسبانيا بشأن الصحراء الغربية.