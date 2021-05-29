بريطانيا.. تحذيرات من تطعيم الأطفال ضد #كورونا في ظل افتقار دول أخرى للقاحات

حذر خبراء صحة في بريطانيا، اليوم السبت، من إطلاق برنامج تحصين الأطفال ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع وجود دول غير قادرة على تطعيم كبار السن.

وأشار الخبراء- حسب ما نقلته صحيفة “الجارديان” البريطانية- إلى أن سلطات الصحة البريطانية التي تدرس حاليًا كيفية توزيع اللقاح للقُصر، ينبغي أن يتحركوا بحذر بالغ حول كيفية تنفيذ مثل هذا البرنامج.

وأضاف الخبراء أنه رغم إمكانية مساهمة تلقيح الأطفال في تقليل تفشي الفيروس، فإن ذلك البرنامج قد يثير مشاكل أخلاقية وعملية بالغة الأهمية.

وقال آدم فين، من جامعة بريستول البريطانية، إن الأطباء سيحقنون الأطفال بلقاحات لا توجد حولها معلومات كافية حول أي آثار جانبية محتملة على الأطفال الذين لن يستفيدوا أي شيء من التلقيح.