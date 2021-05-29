قصف عشوائي من مليشيا الحوثي على منازل المدنيين في مديرية الزاهر

قامت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، بقصف أحياء سكنية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر محلية أن المليشيا قصفت بشكل عشوائي منازل المواطنين في قرى الحبج مديرية الزاهر.

وتسبب القصف في إثارة الهلع في صفوف النساء والأطفال، حيث أظهرت صور وقوع أضرار جسيمة في منزل وسيارة أحد المواطنين بالمنطقة.

وأفادت أن أبطال المقاومة مسنودين برجال الجيش ردوا باستهداف الميليشيات ومواقع تمركزها.

يذكر أن القصف الهمجي المستمر لمليشيات الحوثي الإرهابية منذ الانقلاب الحوثي على الأحياء السكنية بالمديرية تسبب في استشهاد وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال ونساء ومسنين، فضلا عن مئات الضحايا من المدنيين.