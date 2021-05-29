وضع كارثي لـ  20 شركة أميركية بسبب الكمامات الصينية

تسبب غزو الكمامات الصينية للأسواق الأميركية في وضع كارثي للشركات الأمريكية.

يأتي هذا بعد دخول الشركات الأمريكية مجال صناعة الكمامات العام الماضي.

وأفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أن بعض تباطؤ الطلب على المنتج يرتبط بتخفيف إرشادات ارتداء الكمامات من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأضافت أن خبراء الصناعة يقولون إن العامل الأكبر في الانخفاض الكارثي في المبيعات بالنسبة لهذه الشركات الأميركية، هو عودة معدات الحماية الرخيصة من الصين التي بدأت في إغراق السوق الأميركية في وقت سابق من هذا العام، حيث تواجه أكثر من 20 شركة أميركية شبح الإفلاس.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين التنفيذيين في الصناعة وبعض أعضاء الكونجرس، اتهمموا الصين بإغراق الولايات المتحدة بالكمامات، منوهين أن العديد من الواردات بأسعار منخفضة للغاية، وأحيانًا ما تكون عُشر ما تفرضه المصانع الأميركية على المنتجات المماثلة.

ونوهت أن هذا الإجراء الذي استخدمته الشركات الصينية ، تسبب في عدم وجود فرصة تذكر للشركات المحلية للصمود أمام المنتجات الصينية.

وكانت ثلاث شركات على الأقل قد توقفت عن إنتاج الكمامات والمسلتزمات الطبية، في الأسابيع الأخيرة.

وقامت عدة شركات أخرى بتقليص الإنتاج بشكل ملحوظ، حيث قامت شركة صناعة الكمامات الجراحية في ولاية فرجينيا مؤخرًا بتسريح معظم عمالها.