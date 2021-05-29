الكويت : استهداف ميليشيات الحوثي للمدنيين في المملكة تحدٍ للمجتمع الدولي

أدانت ‏ الخارجية الكويتية اليوم السبت، بأشد العبارات ‏استمرار استهداف المدنيين والمناطق المدنية في المملكة والتي كان آخرها الطائرة المسيرة التي استهدفت مدينة خميس مشيط من قبل ميليشيات الحوثي إضافة إلى استخدام هذه الميليشيات الزوارق المفخخة، لتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وشددت الوزارة في بيان لها أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية والإصرار عليها، وتصاعد وتيرتها بما تشكله من تهديد لأمن ‏المملكة ، واستقرار المنطقة ‏وتحديا للمجتمع الدولي وتقويضا لجهوده الهادفة إلى وضع حد للصراع الدائر في اليمن، وانتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي.

وأكدت أن الحاجة باتت ملّحة إلى تحرك دولي سريع وحاسم لردع المليشيا.

كما شددت على وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة ، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.