بعد استهداف مقر لـ «سي أي إيه».. قلق أمريكي من طائرات المليشيات العراقية المدعومة إيرانيا

أعرب مسؤولون عسكريون أميركيون في العراق عن قلقهم ، بسبب هجمات الميليشيات المدعومة من إيران باستخدام طائرات بدون طيار للتهرب من أنظمة الكشف حول القواعد العسكرية والمنشآت الدبلوماسية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين إقالوا نه بدلاً من الصواريخ ، تحول رجال الميليشيات في بعض الأحيان إلى طائرات مسيرة صغيرة ثابتة الجناحين تحلق على ارتفاع منخفض للغاية بحيث لا يمكن للأنظمة الدفاعية التقاطها.

ونقلت عن مسؤول في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وصفه لتهديد الطائرات المسيّرة بأنه أكبر مصدر قلق للمهمة العسكرية في العراق.

يذكر أن غارة بطائرة بدون طيار كانت قد استهدفت في أبريل الماضي حظيرة طائرات تابعة لوكالة المخابرات المركزية (سي أي إيه) داخل مجمع المطار في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وأوضح مسؤول في التحالف أنه تم العثور على بقايا الطائرة بدون طيار، وأن التحليل الأولي أفاد أنها صُنعت في إيران.