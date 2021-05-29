انهيار أرضي يبتلع  مليشيات إيرانية بسوريا

لقي العشرات من المليشيات الإيرانية مصرعهم إثر انهيار أرضي في بلدة الشركراك السورية.

وبحسب ما تم تداوله فقد دفن العشرات من عناصر كتيبة “الهزارة” التابعة لميليشيا “زينبيون” وهم أحياء، إثر انهيار أحد الأنفاق ومخازن الأسلحة في بلدة (الشركراك) الواقعة على خطوط التماس مع فصائل الجيش الوطني الحر شمال الرقة.

وأفاد نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي أن القوات الروسية امتنعت عن تقديم أي مساعدة.

وفي تفاصيل الواقعة أيضا فإن العناصر الأفغان التابعون لميليشيا زينبيون وهم من شيعة الهزارة، كانوا يحفرون أنفاقاً وخنادق ومخازن أسلحة تحت الأرض على خطوط التماس في الشركراك، إلا أن أحد الأنفاق انهار فوقهم.

وقد أسرع الناجون من المليشيا إلى طلب جرافات من القوات الروسية المتواجدة لإخراج الجثث، إلا أن الأخيرة رفضت.