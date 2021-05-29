كورونا السبب الأكبر .. ارتفاع نسبة الانتحار في الكويت .. ٧٥ منتحرا في ٥ أشهر

كشفت مصادر أمنية عن ارتفاع حالات الانتحار في الكويت خلال الآونة الأخيرة.

وبحسب ما ذكرته وسال إعلام محلية فقد سجلت الأجهزة المختصة لنحو 75 حالة انتحار خلال 5 أشهر من بداية يناير 2021 حتى أول من أمس.

وأفادت مصادر مطلعة أن معدلات الانتحار في البلاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021 ارتفعت بنسبة 50 % مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وأوضحت أن معدلات الارتفاع بدأت مع انتشار فيروس كورونا، مما يدل على ارتباط الجائحة وآثارها النفسية والاقتصادية بارتفاع حالات الانتحار، خاصة فيما يتعلق بأبناء الجاليات الآسيوية.

وفي التفاصيل أيضا فإن غالبية حالات الانتحار كانت بين أبناء الجاليات الآسيوية، وأنه تم تسجيل 9 محاولات فشل أصحابها في إنهاء حياتهم.

من جهته أوضح رئيس مركز إشراقة أمل للاستشارات النفسية والاجتماعية المحامي د. سعد العنزي أن الشرع يحرم الانتحار ويجرمه القانون، كما انه يعتبر خلاف للفطرة الإنسانية.

ونوّه أن ثمة دوافع عديدة وراء الانتحار منها الفقر والحاجة والعوز بجانب العوامل النفسية الأخرى.

كما لوحظ خلال الفترة الأخيرة أن نسبة انتحار الآسيويين زادت قليلاً منذ جائحة كورونا؛ بسبب العوز والفقر وقلة الحيلة، حيث أغلقت جميع النوافذ أمامهم في العمل والزواج واستخراج الأوراق الثبوتية.