القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن لاستغلال وسلب العمالة 

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأضاف أنه ارتكب عددًا من الجرائم تمثلت في انتحاله صفة رجل أمن واستيقاف العمالة الوافدة وسلب ما بحوزتها من نقود ومقتنيات، وسرقته مركبة بمدينة الدمام، وقدر ما سرقه من مبالغ مالية بما يقارب (35,000) ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.