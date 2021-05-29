الحكومة اليمنية : زوارق ومسيرات الحوثي المفخخة  انقلاب كامل على الاتفاقات الدولية

استنكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ما تقوم به مليشيا الحوثي المتمردة باليمن، والتي أخضعت بعض الموانيء تحت سيطرتها ، لاستخدامها في أعمال تخريبية.

وأضاف الإرياني أن تصاعد الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران في البحر الأحمر باستخدام زوارق مفخخة، والتي تصدى لها وأفشلها تحالف دعم الشرعية، تؤكد من جديد الخطر الكبير الذي لا زالت تمثله المليشيا على أمن وسلامة السفن التجارية وحركة الملاحة البحرية في واحدة من أهم الممرات الدولية.

وأوضح أن اتخاذ مليشيا الحوثي موانئ “الحديدة، الصليف، ورأس عيسى” قواعد للتخطيط والتحضير للهجمات الإرهابية ومنطلق للزوارق المفخخة المسيرة عن بعد، يؤكد انقلابها الكامل على اتفاق السويد، واستغلاله لتنفيذ أجندة النظام الإيراني وسياساته لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي لإدانة هذه الهجمات، واتخاذ مواقف حازمة إزاء هذه الأعمال الإرهابية التي لا تستهدف أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة فحسب، بل الأمن والسلم الدوليين.