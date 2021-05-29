هبوط مدوي للعملة الإيرانية

شهدت العملة الإيرانية اليوم هبوطا حادا، عقب تداول أنباء عن إقالة محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، ما أسفر عن تدهور سريع للتومان الإيراني أمام العملات الأجنبية.

وبحسب ما رصدته وسائل إعلام فإنه تم تداول سعر الدولار الأمريكي الواحد اليوم في طهران بنحو 42 ألف تومان إيراني بالسوق الحرة.

ونقلت عن مسؤول لأحد مراكز الصيرفة في طهران، أن عدد المشترين في سوق الصرف الأجنبي قد زاد خلال اليوم أو اليومين الماضيين، وأن أولئك الذين كانوا بالفعل في قائمة الانتظار لشراء العملات الأجنبية دخلوا السوق بعد أن لاحظوا عدم حدوث تطورات مميزة.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن عزمه إقالة رئيس البنك المركزي عبدالناصر همتي، ما أدى إلى خلق مناخ سلبي في السوق.

يذكر أن التومان الإيراني قد سجل اليوم السبت انهيارا كبيرا في أول تداول رسمي له، حيث وصلت قيمته إلى 24 ألف تومان ومن المتوقع أن ينهار التومان الإيراني أكثر من ذلك