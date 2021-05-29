انتخابات إيران .. رجل خامنئي يصف المقاطعين بالكفرة

في ظل الإحباط الذي يعيشه الشارع الإيراني، عقب استبعاد كبار المرشحين من الانتخابات الرئاسية، والتي ظهرت بوادرها بدعوات للمقاطعة وصف رجل المرشد الإيراني علي خامنئي المقاطعين بالخارجين عن الإسلام.

وفي التفاصيل فقد وصف أحمد علم الهدى إمام الجمعة في مدينة مشهد بإيران مقاطعة الانتخابات الرئاسية بالخروج عن الإسلام، قائلاً: إن الذين يقولون إنهم لن يشاركوا في الانتخابات يخرجون عن الإسلام وليسوا بمسلمين.

ويأتي تصريح علم الهدى ردا على إعلان الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد مقاطعته الانتخابات وأنها أصبحت غير شرعية.

ومن المعروف أن علم الهدى هو ممثل المرشد الأعلى علي خامنئي في محافظة خراسان الرضوي، ووالد زوجة إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية، والمرشح الرئيسي البارز في الانتخابات القادمة.

يذكر أنه عقب استبعاد نجاد وعلى لاريجاني، ووصف الانتخابات بأنها غير شرعية تسعى المؤسسات الدينية إلى إصدار مزيد من الفتاوى التي تحض على المشاركة في الانتخابات، ووصف مقاطعيها بأوصاف خارجة ومشينة.