رئيس وزراء بريطانيا يتزوج من خطيبته في حفل سري

في حفل سري تم صباح السبت، بكاتدرائية وستمنستر الكاثوليكية تزوج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صديقته كاري سيموندز.

وكشفت صحف بريطانية أن جونسون، البالغ من العمر 56 عامًا ، تبادل الوعود مع السيدة سيموندز (33 عامًا)، أمام مجموعة من الأصدقاء المقربين والعائلة.

وجاء الحدث بعد ستة أيام فقط من إرسال الزوجين، اللذين عقدا خطوبتهما في ديسمبر 2019 وأنجبا الطفل ويلفريد، البالغ من العمر سنة واحدة، بطاقات إلى الضيوف يخبرونهم بالبقاء يوم السبت، 30 يوليو، 2022 مجانًا للاحتفال بالزواج.

ولا تزال قائمة ضيوف الحفل المكونة من 30 شخصًا قيد الإعلان عنها او إبقاءها سرية.

وقالت صحيفة ميل أون صنداي: وقد شوهد والد رئيس الوزراء ستانلي جونسون يبتسم خارج رقم 10 داونينغ ستريت بعد ظهر اليوم السبت.

وتمت دعوة جميع الضيوف في اللحظة الأخيرة، ولم يشارك سوى عدد قليل من مسؤولي الكنيسة.

وتزعم المصادر أن مساعدي جونسون لم يتم تبليغهم عن الحفل.

ويعتبر جونسون أول رئيس وزراء يتزوج في منصبه منذ أن تزوج اللورد ليفربول من ماري تشيستر في عام 1822.