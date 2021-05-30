مالكها الأمير تركي بن محمد آل سعود.. «الكدريه» تحقق المركز الاول بسباق #حنا_بدو في ميدان الهجن بالرياض

حققت البكره (الكدريه) العائدة ملكيتها لصاحب السمو الملكي الامير الدكتور تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود المركز الاول بالشوط الرئيسي والذي يحمل شعار #حنا_بدو المفتوح للمفاريد والذي يحظى برعاية الاتحاد السعودي للهجن.

وسبق للبكره الكدريه أن حققت عده مراكز متقدمه في عده سباقات سابقه في ميدان الرياض للهجن.

وشكر صاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود صاحب السمو الامير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن.

كما قدم الامير تركي شكره وتقديره للشيخ سعود بن خالد بن حثلين الراعي والداعم الخاص لهذا الشوط الرئيسي.