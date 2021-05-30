التحالف: الحوثيون يروّجون فبركات لانتصارات وهمية

كشف المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العميد تركي المالكي، أن ميليشيا الحوثي تنشر فبركات لانتصارات وهمية، بهدف رفع معنويات عناصرها.

واعتبر المالكي أن الهدف من مثل هذه الفبركات الإعلامية هو تغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض، والخسائر الكبيرة بالعناصر الإرهابية والعتاد العسكري للمليشيا بمحافظتي مأرب والجوف، حيث تم تدمير أكثر من 4000 آلية وعربة بحسب حديثه لقناة العربية.

وقال المالكي إن “ميليشيات الحوثي تحاول تهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها بالفبركات”، مؤكداً أن الميليشيا “تكبدت خسائر بشرية كبيرة، وانسحاب الكثير ممن غرر بهم”.

كما أكد أن عمليات التحالف أوقعت أكثر من عشرين ألف قتيل وجريح من العناصر الإرهابية الحوثية خلال الأشهر الستة الماضية.

وتابع قائلاً: القوات المسلحة السعودية وقوات التحالف تتخذ مواقعها الدفاعية على طول الحدود السعودية اليمنية، وتدعم قوات الجيش اليمني في عملياته القتالية بالداخل اليمني والذي يسيطر على مسافة 30 كلم داخل محافظة صعدة.