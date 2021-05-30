رسالة “واتس آب” تطيح بمسؤولة سودانية من منصبها

تسببت رسالة واتساب في الاطاحة بمسؤولة بارزة داخل وزارة الصحة السودانية.

وأصدر المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم، د. محجوب تاج السر منوفلي قرار بإعفاء مدير الإدارة العامة لتعزيز الصحة بالوزارة هبة محمد حسنين من منصبها.

ونشرت أخصائية الطب الوقائي دكتورة هبة محمد حسنين، على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة : أن الشفافية العالية -حسب وصفها- مع المواطنين، كانت السبب في القرار بجانب عدم الطاعة العمياء في مايضر بمصالح المواطنين الصحية.

وأشارت إلى ان رسالة واتساب كانت الحجة التي استند عليها المدير العام لفصلها.