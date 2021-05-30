اليمن: الحوثيون ينفذون أجندة إيرانية.. وإطلاق الزوارق المفخخة من موانئ الحديدة انقلابًا على اتفاق السويد

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الأحد، إن اتخاذ الحوثيين موانئ الحديدة منطلقًا للزوارق المفخخة، يعد انقلابًا على اتفاق السويد. وأضاف الإرياني في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: تصاعد الهجمات الإرهابية للحوثيين في البحر الأحمر باستخدام زوارق مفخخة، والتي تصدى لها وأفشلها التحالف، تؤكد من جديد الخطر الكبير الذي لا زال يمثله الحوثيون على أمن وسلامة السفن التجارية وحركة الملاحة البحرية في واحدة من أهم الممرات الدولية. وتابع: اتخاذ الحوثيين الموانئ كقواعد للتخطيط والتحضير للهجمات الإرهابية ومنطلقا للزوارق المفخخة المُسيرة عن بعد، يؤكد انقلابهم الكامل على اتفاق السويد، واستغلاله لتنفيذ أجندة النظام الإيراني وسياساته لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية. ودعا الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة هذه الهجمات، واتخاذ مواقف حازمة إزاء هذه الأعمال الإرهابية التي لا تستهدف أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة فحسب، بل الأمن والسلم الدوليين ومصالح العالم أجمع