هذا ما قاله غوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

أكد المدير الفني لمانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، عقب خسارة لقب دوري الأبطال على يد تشيلسي 0-1، في النهائي، أن لاعبيه قدموا مباراة مقبولة، بالنظر لكونها الأولى لهم في نهائي “التشامبيونز ليغ”.

قال غوارديولا خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة التي أقيمت على ملعب الدراغاو: “لعبنا 62 مباراة، نشعر بالحزن، وعلينا التعلم من الخسارة، قدمنا موسماً استثنائياً، بذلنا قصارى جهدنا، ولكننا لم نستطع الفوز، ولكننا سنعود أقوى.

وأضاف: واجهنا فريقاً بحجم تشيلسي، ولم ننجح في صناعة فرصاً كثيرة، بالنظر للنهائي الأول لنا، لعبنا مباراة مقبولة، أظهرنا شجاعة كبيرة، وبذلنا قصارى جهدنا، سأهنئ اللاعبين على الموسم الكبير الذي قدموه، وعلى المباراة الكبيرة التي لعبناها اليوم.

وحول قراره بالإبقاء على ثنائي الإرتكاز الأساسيين، خلال الفترة الأخيرة البرازيلي فرناندينيو، والإسباني رودري، أشار غوارديولا إلى أنه اختار التشكيل الأمثل من وجهة نظره.

وأردف: التأهل للنهائي بمثابة الحلم لنا، رغم عدم فوزنا باللقب، أتمنى أن نعود مجدداً.