جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الجمعية السعودية للإعاقة السمعية

وقعت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ممثلة في كلية التربية – قسم التربية الخاصة – اتفاقية شراكة إستراتيجية مع الجمعية السعودية للإعاقة السمعية (سمعية).

ومثل الجامعة في توقيع المذكرة سعادة عميد كلية التربية بالخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبيد الرفدي، وعن سمعية رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ علي بن محمد الحلافي، وذلك يوم الأربعاء ١٤/ ١٠/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٦/ ٥/ ٢٠٢١م في مقر سمعية بالرياض.

وحضر مراسم التوقيع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور مبارك بن سعد الوزرة و رئيس قسم التربية الخاصة بالكلية الدكتور عبدالهادي بن عبدالله العمري، وعدداً من أعضاء وعضوات مجلس إدارة سمعية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والاستفادة من إمكانيات قسم التربية الخاصة في مجال الدراسات والبحوث والخدمات الاستشارية والتدريبية والتأهيلية والتعليمية للأشخاص الصم وضعاف السمع، ولمن يعمل على رعايتهم وتعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم، وشملت مجالات التعاون التدريب على لغة الإشارة والترجمة بلغة الإشارة.

وتعدّ جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز أولى الجامعات السعودية في طرح مقرر لغة الإشارة السعودية كمقرر اختياري متاح لجميع طلاب الجامعة وطالباتها، كما أطلقت مؤخراً دبلومًا نوعيًا في الترجمة بلغة الإشارة وهو مصنف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.