واتساب تتراجع عن التهديدات حول سياسة الخصوصية الجديدة

قرر تطبيق واتساب التراجع عن تهديداته حول إلغاء الوظائف الأساسية، للمستخدمين الذين رفضوا قبول سياسة الخصوصية الجديدة المثيرة للجدل.

وأكد واتساب عدم تطبيق العواقب التي أعلن عنه في وقت سابق من هذا الشهر بحذف الحساب، مشيرا إلى أنه لن يقيد أي ميزة للمستخدم إذا لم تقبل سياسة الخصوصية المحدثة للتطبيق حتى الآن، وفقًا لتقارير TNW.

وأوضح متحدث باسم واتساب “نظرًا للمناقشات الأخيرة مع مختلف السلطات وخبراء الخصوصية، نريد أن نوضح أننا لن نحد من وظائف كيفية عمل WhatsApp لأولئك الذين لم يقبلوا التحديث بعد”,مضيفا أن التطبيق سيظل يرسل تذكيرات للمستخدمين للتحديث من وقت لآخر.