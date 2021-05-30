قنصلية المملكة بـ”قوانجو” توضح 6 شروط للسلطات الصينية لدخول أراضيها

أوضحت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في قوانجو بالصين أنّ أنظمة إدارة الجوازات والهجرة بجمهورية الصين الشعبية تتطلب وجود تأشيرة مسبقة الدخول أراضيها، وذلك من خلال التقديم الإلكتروني عن طريق سفارة الصين في الرياض أو القنصلية العامة في جدة، مشيرة إلى أنّ هناك 6 شروط لدخول الأجانب إلى أراضيها بينها تطبيق حجر صحي إلزامي لمدة 14 يومًا أيام في أحد الفنادق المحددة من الحكومة الصينية على نفقة المسافر.

وقالت السفارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» اليوم الأحد: “تود القنصلية العامة إحاطة المواطنين الكرام بأنَّ أنظمة إدارة الجوازات والهجرة في جمهورية الصين الشعبية تتطلب وجود تأشيرة مسبقة الدخول أراضيها، وذلك من خلال التقديم الإلكتروني عن طريق سفارة الصين في الرياض أو القنصلية العامة في جدة”.

وأضافت أنَّه في ظل الظروف الحالية لفيروس كورونا والبروتوكولات الصحية المتبعة عالمية لمواجهة تفشي انتشار الوباء فقد أقرت السلطات الصينية الإجراءات التالية لدخول الأجانب إلى أراضيها:

1. الحصول على تأشيرة دخول من السفارة الصينية في الرياض أو القنصلية العامة في جدة.

2. القدوم إلى الصين على رحلة الخطوط السعودية المباشرة SV884 فقط.

3. إجراء اختبار الحمض النووي (PCR) قبل السفر بـ (14) يومًا واختبار الاجسام المضادة (IGM) قبل الرحلة بـ 48 ساعة من صعود الطائرة.

4 . خضوع المسافرين عند الوصول إلى الصين إلى اختبارات (NAT, IGM AB)

5. الحجر الصحي لمدة (14) يومًا في أحد الفنادق المحددة من الحكومة الصينية على نفقة المسافر.

6. الاشتراطات تخضع إلى تحديث مستمر تنصح القنصلية العامة المواطنين بزيارة الموقع الإلكتروني للسفارة الصينية في الرياض.