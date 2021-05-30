ارتفاع أسعار النفط.. و”برنت” قرب 70 دولار

بلغت أسعار النفط اليوم الاحد ، 69.63 دولار للبرميل و للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، وبلغت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بواقع 66.32 دو دولار للبرميل عند التسوية أول أمس الجمعة .

كشفت تقارير إقتصادية عالمية، بأن ارتفاع أسعار النفط جاء مدعوما ببيانات قوية للاقتصاد الأمريكى وتوقعات بانتعاش الطلب العالمى على النفطتسبيت جائحة كوفيد -19 في تراجع كبير في أسعار النفط عام 2020، ولا يمكن إنكار أن لتغير أسعار النفط تأثيره على أعمال الاستكشاف، سواء كان ذلك التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر لكن افتراض وجود علاقة مباشرة وفورية بين أسعار النفط وعدد أو حجم الاكتشافات يبقى أمرا غير واضح المعالم.

وكشفت دراسة لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط، أن إنخفاض الأسعار يعنى ارتفاع عامل المخاطرة في عمليات الاستكشاف كون العائد المتوقع من اكتشاف ما سيكون أقل، وهذا ما قد يجعل الشركات تخفض من ميزانيتها العمليات الاستكشاف، أو توجه تلك العمليات إلى المناطق الأقل مخاطرة والأقل كلفة وبالتالي فإن تراجع الأسعار يحتاج غالبا إلى فترة زمنية حتى يظهر انعكاسها على فعاليات عمليات الاستكشاف.

وأشارت دراسة تأثير تراجع أسعار النفط بسبب جائحة كوفيد-19على مجال الاستكشاف والإنتاج في الصناعة البترولية ،إلي أن تراجع الأسعار في مطلع عام 2020 مثلا لم يعن توقف العمل فورا ، إذا أن هناك خطط عمل وميزانيات مرصودة تم اعتمادها قبل المباشرة بالعمل.

وانخفاض الأسعار لا يعني إيقاف هذه الخطط بشكل فوري ، فالخطط تأخذ بعين الاعتبار فيما تأخذه عدة سيناريوهات الأسعار النفط، مما يعطيها المرونة للتكيف مع هذه التغيرات ما لم تصل تلك التغيرات إلى حدود تتجاوز قدرة الشركات على التعامل مع احتمالات الخسارة، رغم ذلك، يمكن ملاحظة تغير عدد الاكتشافات فى العالم مع تغير أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة ، حيث يبدو أن تراجع أسعار النفط أدى إلى تراجع عدد الاكتشافات، بينما ساهم ارتفاع الأسعار فى الحد من تراجع عدد الاكتشافات وأيضا وجود فاصل زمنى بين تغير الأسعار وبين تغير عدد الاكتشافات كما هو وأضح فى عام 2020.