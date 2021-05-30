شبكة ألغام تنفجر بـ6 حوثيين أثناء زرعها بالحديدة

قُتل وأُصيب 6 مسلحين من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، بانفجار شبكة ألغام ومتفجرات، أثناء محاولتهم زراعتها في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، مساء السبت، إن شبكة ألغام انفجرت بـ6 حوثيين أثناء محاولتهم تركيبها في مزارع وطرقات عامة بمنطقتي دار المساوى ودار القحيم جنوبي مدينة حيس.

وأضاف أن العناصر الحوثية حاولت زراعة شبكات من الألغام والعبوات المتفجرة مختلفة الأشكال والأحجام بصورة عشوائية، لكنها انفجرت بهم.

وأكد أن الانفجار أسفر عن مصرع 4 حوثيين وإصابة 2 آخرين، فيما لم تتمكن ميليشيات الحوثي من سحب جثث القتلى إلا بعد 4 ساعات، وذلك خوفاً من وقوع عناصر جديدة في فخ الألغام التي زرعتها مسبقاً في المكان ذاته.