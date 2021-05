الشرطة الأميركية: قتلى وجرحى بإطلاق نار على حشد بميامي

توفي شخصان وأصيب 20 آخرون، الأحد، جراء إطلاق نار وقع في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، حسب ما ذكرت الشرطة الأميركية.

وأفادت تقارير إخبارية بأن ثلاثة مجهولين أطلقوا النار على حشد من الناس خلال حفل.

وقال مسؤول بشرطة ميامي لموقع “إن بي سي نيوز” إن الحادث “عمل مستهدف وجبان من أعمال العنف بالأسلحة النارية”.

🚨 BREAKING NEWS: mass shooting reported in Northwest Miami Dade – Hialeah/Miami Lakes area. 7630 Nw 186st

** 16 shot, 2 dead@ParkerBranton is on the scene gathering details and @TrentKellyWPLG is at the hospital. More coming up @WPLGLocal10 pic.twitter.com/xL7q1iMXnt

— Andrew Perez (@AndrewPerezWPLG) May 30, 2021