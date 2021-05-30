الشرطة الأميركية: قتلى وجرحى بإطلاق نار على حشد بميامي

توفي شخصان وأصيب 20 آخرون، الأحد، جراء إطلاق نار وقع في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، حسب ما ذكرت الشرطة الأميركية.

وأفادت تقارير إخبارية بأن ثلاثة مجهولين أطلقوا النار على حشد من الناس خلال حفل.

وقال مسؤول بشرطة ميامي لموقع “إن بي سي نيوز” إن الحادث “عمل مستهدف وجبان من أعمال العنف بالأسلحة النارية”.