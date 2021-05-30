وزير الخارجية المصري يستقبل نظيره الإسرائيلي لإحياء مسار السلام والبناء على وقف إطلاق النار في غزة

استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكرى، اليوم الأحد، وزير الخارجية الإسرائيلى جابى اشكنازى فى قصر التحرير وسط القاهرة، وذلك فى إطار مساعى مصر الحثيثة والمتواصلة لإحياء مسار السلام والبناء على وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صورا عبر “تويتر” تبرز استقبال وزير الخارجية سامح شكرى لنظيره الاسرائيلى فى قصر التحرير.

ووصل وزير الخارجية الإسرائيلى جابى أشكينازى إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكرى، فى زيارة هى الأولى لوزير خارجية إسرائيلى إلى مصر منذ عام 2008.

وقالت السفارة الإسرائيلية فى مصر على حسابها فى فيسبوك، أنه “سيتم مناقشة عدد من المواضيع المشتركة بين البلدين، منها قضية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وكتب أشكينازى على تويتر أنه سيُجرى خلال هذه الزيارة “عددًا من اللقاءات لبحث قضايا ثنائية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية”، بالإضافة إلى “آليات التهدئة فى غزة، وإعادة بناء القطاع تحت إشراف دولي”.

وتابع أشكينازي: “خلال المحادثات سأركز على التزام إسرائيل، فوق كل الاعتبارات، على إعادة جنودنا ومواطنينا الموجودين فى قبضة حماس”.