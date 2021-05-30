أمانة جازان تضبط أكثر من 11 طن فاكهة لعمالة مخالفة بمحافظة صبيا

نفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صبيا، خلال الأسبوع الماضي، حملات تفتيشية لمكافحة البيع العشوائي على أرصفة الطرق الرئيسة وبالقرب من المساجد والجوامع.

وأوضح رئيس بلدية صبيا المهندس هادي الدغريري، أن الفرق الرقابية بالبلدية وبالتعاون مع الجهات المعنية لمكافحة البيع العشوائي، ضبطت خلال الحملات أكثر من 11 طناً من الفاكهة لعمالة مخالفة تمارس البيع بالافتراش بمنصوص لائحة العقوبات النظامية الواردة بهذا الشأن.

وبين أن المتابعة الميدانية تقع في إطار خطة تكليف العديد من المراقبين في الطرقات والشوارع للأماكن المستهدفة، خاصة المواقع الرئيسة التي ينشط فيها تواجد المستهلكين، مما يستدعي مباشرة المواقع واتخاذ اللازم من مصادرة للسلع ومنحها للجمعية الخيرية بالمحافظة.