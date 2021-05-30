“التعليم” تعلن تفاصيل الخطط الدراسية المطورة لنظام الفصول الثلاثة

أعلنت وزارة التعليم، تفاصيل الخطط الدراسية المطورة لنظام الفصول الدراسية الثلاثة، للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة والسنة الأولى المشتركة في مسارات المرحلة الثانوية “المرحلة الأولى من التطوير” للعام الدراسي 1443.

وتشمل مدارس التعليم العام، مدارس تحفيظ القرآن الكريم، المدارس السعودية في الخارج، التربية الخاصة، التعليم المستمر، مواد الهوية الوطنية في المدارس العالمية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج التعليمية الدولية.

للاطلاع على الخطط الدراسية يمكن الدخول على الرابط : https://www.moe.gov.sa/ar/education/generaleducation/StudyPlans/Documents/StudyPlans.pdf

للاطلاع على دليل الخطط الدراسية يمكن الدخول على الرابط: https://www.moe.gov.sa/ar/education/generaleducation/StudyPlans/Documents/GuideStudyPlans.pdf