ارتفاع سوق الأسهم بأعلى مستوي في 7 سنوات

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي” فوق مستوى 10500 نقطة في التعاملات المبكرة من جلسة اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع، بعد تجاوزها في جلسة 28 أبريل الماضي، بعد تفاعل السوق إيجاباً مع مع حديث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن الأداء الاقتصادي، وخطط طرح شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة في السوق، وطرح حصة 1% من شركة أرامكو على مستثمر أجنبي.

وارتفع “تاسي” في تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.19% تعادل 19.77 نقطة ليصعد إلى مستوى 10539.29 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.

وبلغت قيمة التداولات نحو 4.47 مليار ريال، بكمية تداول نحو 159.5 مليون سهم.

وارتفعت أغلب قطاعات السوق، باستثناء قطاعي إدارة وتطوير العقارات، والصناديق العقارية المتداولة، بنسبة 0.12%، و0.01% على التوالي.

وصعدت القطاعات القيادية تصدرها قطاع الاتصالات بنسبة 1.12%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.18%، ثم الطاقة 0.10%، والبنوك 0.05%.

وتصدر سهم “لازوردي” الأسهم الأكثر نشاطاً بقيمة تداول نحو 294.26 مليون ريال، و10.8 مليون سهم.

وتصدر ارتفاعات الأسهم سهم “العبداللطيف” بنسبة 9.97%، بينما سجل “سهم” وفرة نسبة التراجع الأكبر بـ4.04%، في تلك الأثناء.