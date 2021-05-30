متحدث “الصحة”: نقترب من تقديم 14 مليون جرعة.. والمملكة لن تقبل أي لقاح غير آمن

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن جائحة كورونا لا زالت مستمرة، وبعض دول العالم تسجل موجات وارتفاعات، مشيرا إلى أن البيانات تُظهر تراجع في إصابات لدى الدول التي قدمت لقاحات كورونا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا في السعودية، أن منحنى كورونا في السعودية متذبذب، معربا عن آماله في أن يتجه إلى النزول.

وأشار إلى أن المملكة تطبق جميع مراحل السلامة على اللقاحات، ولن يتم قبول أي لقاح غير آمن، مضيفا: “نقترب في السعودية من تقديم 14 مليون جرعة”.

وحذر من الشائعات، قائلا: “الإصابة بفيروس كورونا خطرة ومؤذية ولاتصدقوا من ينقل المعلومات الخاطئة فهناك معلومات مغلوطة بشأن اللقاحات تلقى رواجا كبيرا”.