أنباء عن دخول “حسن نصر الله” في غيبوبة.. وتوزيع وجبات بنية شفائه

تداول عدد من نشطاء ومدونين على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وعبارات، أثارت جدلا واسعا حول تدهور صحة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، ودخوله في غيبوبة.

وبحسب ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي فإن مصادر طبية موثوقة أكدت تدهورا خطيرا بصحة نصرالله وقد دخل في غيبوبة منذ منتصف الليل الماضي، ما دفع أنصاره وجمهور المقاومة الى تقديم الماء والخبز على نية شفائه”.

وعقب التداول الواسع لمقطع الفيديو عن تدهور صحة نصر الله نفت صحيفة النهار ما يتم تناقله.

وذكرت عن مصدر في حزب الله أن المزاعم لا صحة لها، ومجرد شائعات ونصرالله بخير، وصحته جيدة، بحسب الصحيفة.

كما زعم نعيم قاسم نائب الأمين العام لجماعة حزب الله، خلال مقطع فيديو، أن صحته بخير، وقد أصابه عارض صحي طارئ خلال الأيام السابقة، وكان يحتاج لعدة أيام للشفاء.

وادعى أيضا أن محبيه كانوا ينتظرون كلامه في 25 مايو الماضي، وأن عدم إطلالته، ستثير تساؤلات في غير محلها، وكان الأفضل أن يطل رغم عدم الشفاء الكامل، حتى يكون إلى جانب المحبين الذين ينتظرون كلامه، بحسب مزاعمه.

يذكر أن نصرالله، كان قد ظهر الثلاثاء الماضي ، حيث أثار جدلا واسعا بشأن حالته الصحية، بين كل من تابع كلمته المتلفزة، التي ألقاها في ذكرى ما يسمى “عيد المقاومة والتحرير”.

وقد ظهر نصرالله، خلال كلمته، متعبا مرهقا، وكان يلهث ويضطر للسعال باستمرار بين كل جملة وأخرى.

وتوقف عدة مرات لشرب المياه، والتقاط الأنفاس خلال الكلمة، واعتذر عن سعاله المتكرر.