البحرين تعلن تعليق دخول المسافرين القادمين من “دولة آسيوية”

أعلنت شئون الطيران المدني في البحرين عن إضافة جمهورية فيتنام الاشتراكية إلى قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء حيث تم تعليق دخول المسافرين من فيتنام إلى مملكة البحرين بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021، وذلك وفق إجراءات محدثة للمسافرين القادمين منها.

ويتعين على جميع المسافرين القادمين من جمهورية فيتنام الاشتراكية إلى مملكة البحرين من المواطنين أو ممن لديهم تأشيرة إقامة سارية المفعول، تقديم شهادة تثبت نتيجة الفحص المختبري لفيروس كورونا (PCR) تحوي رمز كيو آر (QR code) وذلك قبل 48 ساعة من وقت المغادرة، إضافة إلى استمرار إجراء الفحص المختبري عند الوصول، وبعد عشرة أيام من الوصول ويتوجب عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لعشرة أيام في مساكنهم المسجلة بأسمائهم أو مساكن أحد أفراد عائلتهم أو الأماكن المخصصة للحجر الصحي المرخصة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

وشددت شئون الطيران المدني على أهمية اتباع كافة القرارات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، والالتزام بتفعيل تطبيق “مجتمع واعي” لكافة القادمين عبر مطار البحرين الدولي مع توقيع تعهد بإقرار الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة بالعزل الذاتي لحين حصولهم على نتيجة الفحص المختبري عند الوصول إضافةً إلى مواصلة كافة الإجراءات الاحترازية المعلن عنها مسبقًا.

يذكر أنّ الدول المدرجة على القائمة الحمراء هي الهند وباكستان وسيريلانكا وبنغلاديش ونيبال وفيتنام، حيث يتم إضافة الدول أو إزالتها من هذه القائمة بحسب تقييم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وفق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدى انتشار الفيروس في الدول، وستتم مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري بحسب المستجدات.