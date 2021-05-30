إيران تنفذ أول عملية نقل نفط عبر خط أنابيب يلتف على مضيق هرمز

نفذت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، أول عملية لنقل النفط عبر خط أنابيب من كوره-جاسك التفافا على مضيق هرمز.

وأوضحت وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية أن الشحنة الأولى من النفط تم إرسالها من منطقة كوره إلى ميناء جاسك جنوب البلاد.

وأعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يوم 14 ديسمبر 2020 أن عملية بناء خط أنابيب النفط كوره-جاسك سيتم إنجازها قبل إنهاء ولاية الحكومة الحالية، أي بحلول أغسطس 2021.

ويمثل بناء خط أنابيب النفط كوره-جاسك مشروعا استراتيجيا لحكومة إيران حيث سيسمح تنفيذه بتصدير النفط مباشرة من خليج عمان التفافا على مضيق هرمز بقدرة على نقل حوالي 1 مليون برميل نفط يوميا.