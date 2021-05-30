صدور نتائج الرخصة المهنية.. ومعلمون ومعلمات: «التجربة إيجابية» #اجتزت_اختبار_الرخصه_المهنيه

عبر عشرات المعلمين والمعلمات الذين خضعوا لاختبار الرخصة المهنية عن سعادتهم باجتياز الامتحان، مؤكدين أنّها تجربة إيجابية وحققت الدرجة المطلوبة.

وكان عدد من المعلمين قد أبدوا تخوفهم من اختبارات الرخصة المهنية إلا أنها جاءت مناسبة، على حد قولهم.

ودشن معلمون وسم “#اجتزتاختبارالرخصه_المهنيه”، ورووا خلاله تجربتهم عن الامتحانات، تقول أميرة: “نصيحتي هي لكل معلم ومعلمة ضروري جداً الاختبارات للرخصة المهنية،أتمنى التوفيق للمجتازين وأتمنى للي ما اجتازوا المثابرة والمحاولة أكثر من مرة، لأن كلمة اجتاز رخصته هي أفضل وسام يعلق على صدر المجد والمثابر،مبروك مقدماً للمجتازين وحظ اوفر للي بيحاولون”.

وقالت نوف: “الحمد لله دائماً.. أدين بالفضل بعد الله لأستاذتي وملهمتي المشرفة التربوية أ.فوزية الجهني بمداولاتها الإشرافية فهي بمثابة برامج تدريبية مصغرة”.

وقالت رنا المحسن: “ولله الحمد درجتي في التربوي متقدم وفي التخصص خبير أقل مما اعتبره مستواي الفعلي لكن أعزو ذلك لعدم استعدادي! أنا في حيرة هل أصدر الرخصة أم لا؟ حسب ما قرأت درجتي تخولني الحصول على رخصة معلم متقدم”.

وقال بدر البلوي: “اللهم لك الحمد حمدًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك أبشركم اجتزت الاختبارين”.

وأتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب الاستعلام عن نتائج اختبارات ⁧‫الرخصة المهنية‬⁩ لشاغلي الوظائف التعليمية، عبر الرابط ⁦‪e-services.etec.gov.sa‬⁩، وكذلك عبر تطبيق توكلنا، إضافة إلى إمكانية إصدار الرخصة عبر نظام الرخص المهنية ⁦‪tpl.etec.gov.sa‬⁩

وأدى العديد من المعلمين والمعلمات اختبارات الفترتين “التخصص والعام” خلال الأشهر الماضية.

وتستخدم الرخصة المهنية للمعلمين للنفاضلة للوظائف التعليمية من قِبل الجهات المختصة، أو المتقدمين على الوظائف التعليمية وكذلك استمرار صرف العلاوة السنوية للمعلمين، حيث خصص للمعلم الممارس ٥٠ درجة والمتقدم ٧٠ درجة والخبير ٨٠ درجة.