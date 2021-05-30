“اقتصاد المملكة” .. نمو السلع المعاد تصديرها خلال الربع الأول من العام 34.3%

نمت السلع المعاد تصديرها عبر منافذ المملكة، خلال الربع الأول من العام بنحو 34.3 في المائة بما يعادل 2.79 مليار ريال.

و بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها عبر المنافذ السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 نحو 10.92 مليار ريال (2.91 مليار دولار)، مقابل نحو 8.13 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وكانت قيمة السلع المعاد تصديرها في العام الماضي 2020 عند 35.4 مليار ريال، مقابل نحو 39 مليار ريال تقريبا في 2019، حيث سجلت تراجعا بنحو 9.4 في المائة.

ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو المسجل في شهر (مارس) الماضي، الذي قفز على أساس سنوي بنحو 89.3 في المائة، مسجلا أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 3.85 مليار ريال.

وتشكل السلع المعاد تصديرها خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 5.1 في المائة من إجمالي الصادرات البالغة 201.5 مليار ريال، مقابل نحو 4.2 في المائة من إجمالي الصادرات البالغة 183.5 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

وبمقارنتها بالصادرات غير النفطية، فإنها تشكل نحو 18.2 في المائة، مقابل نحو 16.7 في المائة للفترة المماثلة من 2020.

وكانت الوجهة الرئيسة للسلع المعاد تصديرها هي دول الخليج، وفي مقدمتها الإمارات، حيث استحوذ مجلس التعاون الخليجي على 51.4 في المائة من السلع المعاد تصديرها خلال الربع الأول.

ونمت الصادرات غير النفطية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 23.1 في المائة، لتصل إلى 59.91 مليار ريال، ويعود ذلك إلى القفزة الكبيرة في صادرات شهر آذار (مارس) الماضي، التي سجلت أعلى صادرات في 32 شهرا، لتبلغ 22.38 مليار ريال.