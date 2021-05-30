كشف حقيقة بلاغ تقدم به مقيمان عن تعرضهما لتهديد بسلاح ناري وسلب مبلغ مالي بجدة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية بمحافظة جدة، تمكنت من كشف حقيقة بلاغ تقدم به مقيمان من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والرابع من العمر، عن تعرضهما لجريمة تهديد بسلاح ناري وسلب مبلغ مالي يقدر بـ(190,000) ريال وأجهزة جوال تُقدر قيمتها بـ(15,000) ريال كانت بحوزتهما، وذلك من قبل (3) أشخاص يستقلون مركبة.

وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية، اتضح أنه بلاغ كيدي، وأن المسروقات المبلغ عنها، بحوزتهما، ومخبأة في مقر سكنهما، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.