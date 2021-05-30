تقرير حقوقي: قرابة 6 آلاف انتهاك للحوثي باليمن منها تفجير 21 مدرسة

عندما تذكر مليشيا الحوثي المتمردة باليمن، يذكر الخراب والسلب والنهب، الذي مارسته ولا تزال تمارسه المليشيا بحق اليمنيين.

تقرير للمركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، كشف عن حوالي 5938 انتهاك طال العملية التعليمة وما يتصل بها في اليمن بشكل مباشر وغير مباشر، منذ اندلاع الصراع الذي أشعله الحوثيون بانقلابهم على الشرعية.

وأكد المركز أنه رصد ووثق 49 حالة قصف واستهداف للمدارس في أكثر من محافظة، وقفت جماعة الحوثيين وراء 30 حالة منها.

وأضاف أن مليشيا الحوثيين انفردت وحدها بالانتهاكات المتمثلة بتفجير المدارس، حيث تم التحقق من عدد 21 حالة تفجير لمدارس تعليمية ودينية، على يد الحوثيين.

كما نوّه أن 22 حالة انتهاك ارتكبتها المليشيا، متمثلة بتحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية وسجون.

ووفق إحصائيات نقابة المعلمين فإن 1579 معلما قتلوا منذ بداية الحرب، وأصيب 2624 معلماً.

وأشار التقرير أيضا إلى أنه في العام الماضي فقط، شهد تجنيد جماعة الحوثين لعدد 100 حالة دون سن الخامسة عشر بمحافظة صنعاء وعدد 111 حالة بمحافظة عمران.