ملاكمة كويتية تتلقى نبأ وفاة والدتها أثناء وقوفها على منصة التتويج في البطولة الآسيوية

تلقت الملاكمة الكويتية نورة المطيري، نبأ وفاة والدتها في آخر يوم للبطولة الآسيوية للرجال والنساء المقامة في دبي مؤخرا.

وقد شاركها زملاؤها الرياضيون حزنها وألمها بالوقوف دقيقة صمت حدادا على والدتها.

واستطاعت المطيري، وهي أول كويتية تشارك ببطولة دولية للملاكمة، أن تحصد الميدالية البرونزية باسم الكويت.

وقالت في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام محلية : “إن فوزها ما كان ليتحقق لولا فضل الله ثم دعاء والدتها الراحلة”.

وتابعت : “عدت بغصة حزن لألحق بدفن والدتي، وكم تمنيت أن تشهد نجاحي في البطولة وتحقيقي هذا المركز”.

ونوّهت المطيري أنها على مدار عام كامل لم توقف التمرين، وأن نجاح الإنسان يتحقق بالمثابرة والشجاعة والإرادة الصلبة.