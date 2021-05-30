بعثة منتخب سنغافورة تصل الرياض للمشاركة في تصفيات كأس العالم

وصلت أمس الأحد إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض بعثة منتخب سنغافورة الأول لكرة القدم، استعدادًا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتستضيف المملكة انطلاقًا من يوم الثالث من يونيو المقبل المباريات المتبقية من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات.

وكان في استقبال بعثة المنتخب السنغافوري لدى وصولها عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذين رافقوا البعثة إلى مقر إقامتها.

يذكر أن المنتخب السنغافوري يحل في المركز الثالث في المجموعة برصيد 7 نقاط من 5 مباريات، علمًا أن المنتخب السعودي يتصدر المجموعة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات.

وتتبقى للمنتخب السنغافوري 3 مباريات أمام كل من منتخبات فلسطين، أوزبكستان والمنتخب السعودي، حيث يواجه فلسطين يوم 3 يونيو، فيما يواجه أوزبكستان يوم 7 من الشهر ذاته، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة المنتخب السعودي يوم 11 يونيو.