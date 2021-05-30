القادسية و #الوحدة يرافقان العين في رحلة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى

تأكد،اليوم، هبوط كل من القادسية و الوحدة إلى دوري الدرجة الأولى ليرافقان العين رسميا.

و حسم الشباب وصافة ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم لمصلحته، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على ضيفه الوحدة، الذي هبط للدرجة الأولى، اليوم في المرحلة الأخيرة للمسابقة.

وبذلك، صعد الشباب مباشرة لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، تاركا المركز الثالث، المؤهل للملحق الآسيوي، لفريق الاتحاد، الذي حقق فوزا مثيرا 2 / 1 على مضيفه النصر في قمة مباريات المرحلة.

ولحق القادسية بالوحدة والعين ضمن الفرق المودعة للمسابقة، إثر تعادله 1 / 1 مع ضيفه أبها.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز الهلال على ضيفه الفيصلي 3 / 2، والاتفاق على مضيفه الأهلي 2 / 1، وضمك على ضيفه التعاون 2 / صفر والباطن على مضيفه العين 4 / 3، وتعادل الرائد مع ضيفه الفتح 2 / .2 كان الهلال قد حسم تتويجه باللقب هذا الموسم قبل نهاية مسابقة الدوري بعدة أسابيع .