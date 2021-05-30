بن نافل: أهدي الإنجاز للأمير الوليد بن طلال الذي قدم مبالغ خيالية لسداد الرواتب ومقدمات العقود #الهلال_الفيصلي #الهلال_بطل_الدوري_2021

أعرب فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، عن سعادته بتتويج فريق الكرة بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال بن نافل، خلال تصريحات لفضائية الرياضية السعودية، “كان موسمًا صعبًا جدًا لظروف كثيرة، ولكن الحمد لله، بعزيمة الرجال، استطعنا أن نحقق الأهم وهو الحصول على بطولة الدوري”.

وتابع: “أقدم هذا الإنجاز للأمير الوليد بن طلال، الذي وقف مع النادي و قدم مبالغ خيالية لسداد الرواتب و مقدمات العقود.. وعشق الهلال لا ينتهي”.

وأضاف “كلنا، كلاعبين وجهاز فني وإدارة، في أوقات من الموسم، كان عندنا أخطاء، وأنا أتحمل المسئولية، وهذا عملي وعمل مجلس الإدارة، عن اللاعبين والجهاز الفني والإداري، ولكنهم لم يقصروا وبيضوا وجوهنا وحققوا لقب الدوري، وطموحنا لن يتوقف”.

وتوج الهلال بلقب دوري المحترفين، للموسم الثاني على التوالي، بعدما تزعم الصدارة برصيد 61 نقطة، حيث اختتم موسمه بالفوز على الفيصلي بنتيجة (3-2)، في الجولة 30 والختامية من المسابقة.