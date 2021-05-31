هل يرحل بوكيتينو إلى ريال مدريد؟

رد المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليوناردو أرواغو، على الشائعات التي تربط مدرب الفريق ماوريسيو بوكيتينو، بمغادرة النادي هذا الصيف.

انتشرت العديد من الشائعات في الأيام الأخيرة بأن ماوريسيو بوكيتينو طلب الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، وسط رغبة ريال مدريد وتوتنهام للحصول على خدماته.

ووصل بوكيتينو إلى سان جيرمان في يناير الماضي، وتوج مع الفريق الباريسي بلقب كأس فرنسا، والسوبر الفرنسي، لكنه فرط في الدوري الفرنسي، بعد احتلاله المركز الثاني خلف ليل البطل.

وصرح ليوناردو أرواغو للمحطة الإذاعية الفرنسية “Europe1” عن شائعات رحيل بوكيتينو إلى ريال مدريد: “بوكيتينو لديه عقد لمدة عامين هنا في باريس سان جيرمان، ونحن سعداء للغاية معه”.

وبسؤاله، كيف عشت انتصار توماس توخيل بلقب دوري أبطال أوروبا؟، أجاب ليوناردو: “هذه هي كرة القدم، أنا سعيد جداً، باريس قام بخيار جيد، هذه دورات تحدي داخل النادي، وسعيد أيضاً لتياغو سيلفا حتى ولو اُصيب”.