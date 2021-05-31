مستشار قانوني يكشف لـ”الوئام” عقوبة مقاطع مشاهير السوشل ميديا: السجن و3 ملايين ريال

نشر مجموعة من مشاهير السوشل ميديا مساء البارحة فيديوهات على حساباتهم بتطبيق سناب شات خادشة للحياء تضمنت نساء شبه عاريات وراقصات في حفل مخل للأداب ومخالف لتعاليم الدين الإسلامي والعادات الإجتماعية.

ومن جهته أوضح المحامي والمستشار القانوني محمود الثمالي لـ”الوئام” بأن المقاطع تضمنت العديد من المخالفات والجرائم التي يعاقب عليها القانون تنوعت بين مخالفتهم لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وإيضاً إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية، أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية.

أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وتصل فيها العقوبة للسجن لمدة لاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لاتزيد عن ثلاث ملايين ريال وذلك بموجب المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.

كما أضاف المحامي والمستشار القانوني محمود الثمالي لـ”الوئام” بأن من يتداول مقاطع الفيديو أو ينشرها أو يعيد إرسالها عن طريق شبكات التواصل فإنه يكون عرضة للمسألة الجزائية ويجرم نظام الجرائم المعلوماتية ذلك الفعل ويعاقب عليه

المادة السادسة ونصها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأردف الثمالي لـ “الوئام” قائلاً : كذلك فإن المقطع المتداول تضمن مخالفة للائحة المحافظة على الذوق العام فإنه ظهر بالمقطع الفيديو مايخالف القيم والعادات والتقاليد وبذلك يكون بالمقطع المتداول عدة مخالفات للائحة المحافظة على الذوق العام ويعاقب عليها القانون بغرامات مالية تصل لـ ٣ الاف ريال.

واستطرد الثمالي قائلا: كذلك فإن المقطع المتداول يثبت وقوع مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا وقد تصل لعقوبة غرامة مالية بما لايتجاوز مائة الف ريال على الداعي وغرامات مالية لا تتجاوز ١٠ الاف ريال على المدعوين.

الجدير بالذكر أن قناة الإخبارية أشارت بأن الجهات المختصة تعمل على ضبط من شارك ونشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي للمقاطع التي شملت لقطات خادشة بالحياء وكذلك تجاوز للعدد المسموح به من قبل وزارة الداخلية لمنع تفشي فايروس كورونا.