إيران تعتزم إرسال مبعوثين للسعودية بعد “تفاهم أولي” بشأن الحجاج

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الإثنين، عن توصل بلاده إلى تفاهم أولي بشأن إرسال الحجاج الإيرانيين في موسم الحج المقبل.

وقال خطيب زاده، في مؤتمر صحفي”لقد تم التوصل إلى اتفاقات أولية بشأن إرسال الحجاج الإيرانين وكانت إيجابية”.

وأضاف “سوف نرسل مندوبين إيرانيين للسعودية لمناقشة قضية الحج بشكل أوسع”.

وحتى الأن لم يصدر عن السعودية أي تعقيب رسمي بشأن ما صرّح به المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.

وكان آخر موسم شارك فيه الإيرانيون في أداء فريضة الحج، عام 2019 قبل تفشي فيروس كورونا، بقرابة 86 ألف حاج.