منع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر

أوضحت هيئة حقوق الإنسان أنه يمنع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.

وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، بمناسبة اليوم العالمي للتدخين إنه يمنع استيراد أو بيع أو تقديم منتجات تحمل دعاية للتبغ ومشتقاته، وعدم بيعه داخل وسائل النقل العام .

وأضافت أنه يمنع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقاتة بأي وسيلة من وسائل الإعلان أو الإعلام، وحذف مشاهد تعاطي التبغ من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات.

وأكدت الهيئة على أنه يمنع التدخين في أماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها.