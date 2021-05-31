«المرور»: تصريح القيادة للفتيات لمن أكملن 17 عاماً

كشفت الإدارة العامة للمرور عن إمكانية استخراج تصريح قيادة للمركبات للفتيات ممن أكملن 17 عاما، أسوة بأقرانهن من الفتيان.

وبيّن المرور أنه لاستخراج تصريح قيادة مؤقت يلزم إتمام ١٧ عاما، ٦ صور شخصية، كشف طبي، ثم تقديم الطلب لمدرسة تعليم القيادة لإصدار تصريح قيادة بعمر 17 عاما ومدته سنة، فيما يتم استبداله برخصة قيادة عند بلوغ الفتاة 18 عاما ومدتها 5 سنوات أو 10 سنوات.

ويشترط لإصدار رخصة قيادة خاصة عند إتمام سن الـ18 عاما، ألا يكون المتقدم أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات سواء ترويجها أو حيازتها.

وشملت الشروط أيضاً السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة، وكذلك اجتياز اختبار القيادة، ودفع الرسوم، وتسديد المخالفات إن وجدت، ويتطلب وجود إقامة نظامية لغير السعوديين.

فيما يتطلب اجتياز الاختبار النظري في مدارس تعليم القيادة التي تشرف عليها الإدارة العامة للمرور، واجتياز اختبار القيادة بمدارس تعليم القيادة.